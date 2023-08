ho. Mobile distrugge TIM con 300GB e un servizio GRATIS

Il gestore virtuale di per sé riesce ad essere molto più competitivo rispetto agli altri provider che tutti conoscono. In Italia questo fenomeno si è diffuso ormai qualche anno fa, con gli utenti che hanno cominciato a valutare sempre di più le opportunità concesse da queste particolari realtà. Tra tutte le aziende ce ne sono ovviamente alcune che riescono a dominare senza troppi problemi, complici ovviamente i prezzi, i contenuti ma anche i gestori primari a cui si appoggiano per la rete Internet. ho. Mobile è uno di quelli più importanti, sia perché offre soluzioni mobili piene di contenuti e convenienti per via del prezzo, che per l’appoggio che Vodafone gli fornisce.

ho. Mobile è stato in grado di vincere ancora: ecco 300 giga a 10,99 euro al mese

Complice anche il periodo di rimodulazioni, i gestori virtuali stanno riuscendo a trovare terreno fertile per rubare utenti alla concorrenza. In questo circolo vizioso si è infilato anche il provider virtuale ho. Mobile, soprattutto con una delle sue promo mobili.

Direttamente sul sito ufficiale è possibile scoprire cosa c’è all’interno di questa soluzione, la quale contiene al suo interno il massimo mai registrato. Con l’ultima promo, ho. Mobile riesce a far esclamare “Wow” a chiunque, soprattutto per i giga che contiene.

Tutti potranno infatti navigare ogni mese su Internet sfruttando addirittura 300 giga in 4G. Ovviamente non finisce qui, visto che il provider ha pensato anche agli altri contenuti. Nella nuova offerta mobile ci sono minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi altro gestore, tutto per un costo di 10,99 € al mese per sempre.