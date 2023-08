WhatsApp, addio alle scocciature con questa fantastica funzione

I miglioramenti che WhatsApp ha introdotto pian piano sono sotto gli occhi di tutti. Ogni cosa era necessaria per implementare le funzionalità di una piattaforma assolutamente il leader nel mondo della messaggistica, la quale però stava cominciando a soffrire troppo la rivalità con Telegram, altro colosso assoluto del mondo della messaggistica.

Per tale motivo sono arrivati svariati aggiornamenti che hanno reso WhatsApp ancora più performante dal punto di vista delle funzioni. Ce ne sono infatti molte di più rispetto a prima e tutte in grado di sorprendere il pubblico una volta arrivate. Ovviamente la maggior parte dei riflettori se li è beccati la funzione per le foto in alta definizione, ma non finisce qui. Da tempo gli utenti di WhatsApp si chiedevano quando sarebbe stato possibile messaggiare con un numero anche se questo non si trovasse in rubrica.

WhatsApp: ora si può messaggiare con i numeri che non sono in rubrica, l’aggiornamento è per tutti

La novità che WhatsApp ha portato ultimamente all’interno del suo nuovo aggiornamento consentirà finalmente di utilizzare una funzione richiesta a gran voce in passato.

Gli utenti potranno infatti iniziare una conversazione con qualsiasi numero sconosciuto, senza doverlo per forza salvare in rubrica. Basterà semplicemente digitare il numero di telefono nella barra in alto dedicata alla ricerca delle conversazioni, così da identificarlo ed aprire la chat.

Sarà proprio questo il modo per capire se l’aggiornamento è già arrivato all’interno della propria applicazione. Ora come ora la funzionalità è stata rilasciata sia per Android che per iOS.