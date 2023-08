Unieuro è pronta a fare faville in Italia con una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita dalla presenza di promozioni a prezzi fortemente più bassi del normale, e prodotti che possono essere acquistati anche dal divano di casa propria, approfittando giustappunto della consegna a domicilio gratuita.

Gli utenti che oggi sono disposti e disponibili ad affidarsi a Unieuro, sono liberi di completare l’acquisto praticamente dovunque vogliano in Italia, non sono difatti presenti differenze fondamentali in merito all’accessibilità della campagna, ed altresì gli stessi identici acquisti sono effettuabili sul sito ufficiale, così da essere sicuri di avere libero accesso alle medesime offerte, con consegna gratuita presso il domicilio.

Unieuro, la tecnologia costa sempre meno in questi giorni

Il volantino di Unieuro scade ufficialmente oggi, 3 agosto 2023, per questo motivo avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare degli sconti, ricordando comunque che il SottoCosto è scaduto il 31 luglio, potete approfittare solamente del Sottoprezzo.

I prodotti in promozione, al netto del piccolo vincolo di cui sopra, sono ancora tantissimi e dal retrogusto decisamente interessante, come nel caso del Samsung Galaxy S23, il top di gamma assoluto del mondo Android, acquistabile dal pubblico con un esborso finale di soli 799 euro. Le alternative proposte dal medesimo volantino restano ugualmente interessanti, arrivando a toccare anche Galaxy A53, TCL 408, Redmi Note 12 Pro, Redmi A1 oppure Galaxy A34.

Gli sconti attivi questi giorni sono assolutamente vari ed interessanti tra loro, per questo motivo potete collegarvi al sito ufficiale, oppure aprire le pagine sottostanti, per conoscerli al meglio.