Unieuro torna a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, veramente ricchissima di occasioni e di prezzi fortemente più bassi del normale. In men che non si dica gli utenti si ritrovano a poter acquistare ottimi prodotti di tecnologia generale, riuscendovi ad accedere anche tramite il sito ufficiale.

Tutti i modelli che si potranno andare ad aggiungere al carrello, come sempre quando parliamo di Unieuro, sono da considerarsi disponibili alle più classiche condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, ed anche la variante no brand, ovvero con aggiornamenti tempestivi, nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile.

Unieuro, le follie con smartphone quasi in regalo

Solo oggi da Unieuro è tempo di sconti assolutamente imperdibili, gli utenti sono liberissimi di riuscire ad approfittare degli ultimi SottoPrezzo, ricordando infatti che i SottoCosto sono stati attivi fino al 31 luglio, scoprendo anche prodotti che altrimenti non sarebbero mai riusciti ad acquistare. Un esempio può essere il Samsung Galaxy S23, che oggi presenta un costo di 799 euro, mantenendo praticamente inalterate le specifiche tecniche, e ricordando ad ogni modo che si tratta di un prodotto con garanzia di 24 mesi e 128GB di memoria interna.

In alternativa vi possiamo consigliare altri dispositivi più economici, quali possono essere Galaxy A53, Redmi A1, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A34 o anche TCL 408. I dettagli del volantino sono disponibili online sul sito o nelle pagine che trovate nell’articolo.