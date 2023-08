Settembre è alle porte e con esso il debutto ufficiale dei nuovi dispositivi Apple. Come sempre, l’evento autunnale avrà tra i suoi protagonisti indiscussi gli iPhone di nuova generazione, i quali sono sempre accompagnati dalla nuova serie di Apple Watch.

Quest’anno gli Apple Watch 9 potrebbero non accogliere particolari novità rispetto ai modelli rilasciati dal colosso lo scorso anno ma non possediamo informazioni ufficiali al punto da ritenere certa l’assenza di aggiornamenti rilevanti. Le ultime anticipazioni, inoltre, si soffermano esclusivamente sul possibile arrivo di una nuova colorazione.

Apple Watch 9 sarà disponibile in rosa!

La fonte di quest’ultima indiscrezione è ShrimpApplePro che, tramite un tweet, ha affermato che il modello base di Apple Watch 9 sarà disponibile anche in rosa. La nuova colorazione si accosterà a quelle tipicamente proposte da Apple ma riguarderà soltanto la versione di Apple Watch con cassa in alluminio. I dispositivi con cassa in acciaio continueranno ad essere disponibili soltanto in oro, grafite e argento.

Fatta eccezione per la nuova opzione di colore, Apple potrebbe limitarsi a modificare soltanto la confezione dei suoi smartwatch. Gli Apple Watch 9 avranno soltanto una confezione più compatta rispetto a quella degli attuali dispositivi con lo scopo di ridurre costi e consumi.

Quest’anno accanto alla Series 9 potrebbe fare il suo ingresso in scena anche la seconda generazione di Apple Watch Ultra, che potrebbe essere disponibile in una colorazione più scura di quella attualmente in commercio.

Apple potrebbe annunciare la data dell’evento ufficiale nel corso delle prossime settimane. Presto, dunque, scopriremo tutti i dettagli sui nuovi dispositivi del colosso!