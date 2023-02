Quest’anno Apple ha allargato la famiglia di smartwatch introducendo un nuovo dispositivo. Apple Watch Ultra è dedicato principalmente a tutti coloro che svolgono sport estremi e si propone di garantire una maggiore resistenza agli urti, oltre a un display più grande e pratico e a tante nuove funzionalità. Il dispositivo ha riscosso un successo non indifferente anche se, al momento del lancio, non sono state poche le critiche dovute al costo non del tutto irrisorio.

Apple sembra essere soddisfatta del suo smartwatch ma soltanto nel 2024 aggiornerà la serie con il lancio di un secondo dispositivo. Su quest’ultimo sono già emerse svariate informazioni, alcune delle quali trovano conferma in un nuovo rapporto di questi ultimi giorni.

Secondo l’analisi condotta da DigiTimes, quanto affermato lo scorso mese dall’esperto Jeff Pu, circa l’adozione di un display più grande su Apple Watch Ultra 2, corrisponde alla realtà dei fatti.

Apple Watch Ultra 2: confermato l’aggiornamento del display nel 2024!

Stando alla fonte, dunque, nel 2024 Apple Watch Ultra 2 accoglierà un display microLED da 2 pollici. Il dispositivo aumenterà del 10% le sue dimensioni complessive e Apple potrebbe essere costretta a ricorrere a dei rimedi al fine di contenere l’espansione dello smartwatch, che potrebbe intaccarne la praticità d’utilizzo.

Molti utenti potrebbero non accogliere favorevolmente l’idea di ottenere uno smartwatch con quadrante decisamente notevole ma Apple potrebbe avere uno scopo ben preciso.

Di certo fa riflettere la possibilità che l’azienda proceda con un aumento del costo rispetto al primo dispositivo annunciato. Apple Watch Ultra, al momento, è disponibile a partire da un costo di ben 1009,00 euro.