Il noto produttore di smartphone Motorola continua a puntare sulla fascia medio-bassa del mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente un nuovo dispositivo noto come Motorola Moto G14. Per il momento è stato annuncia per il mercato indiano, ma non è da escludere un suo possibile arrivo per il mercato europeo e quindi anche per quello italiano.

Motorola annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Motorola Moto G14

Motorola ha dunque aggiunto un nuovo membro alla famiglia di smartphone Moto G. Il nuovo Motorola Moto G14, in particolare, si presenta come uno smartphone modesto che ha dalla sua sicuramente il prezzo, che è di appena 110 euro al cambio attuale. La scheda tecnica è da device di fascia bassa, visto anche il prezzo contenuto.

Il processore prescelto è ad esempio il soc Unisoc T616 e a supportarlo troviamo 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno espandibile comunque fino a 1 TB tramite scheda microSD. Sul fronte lo smartphone presenta un display con un piccolo foro centrale per la selfie camera, che è da 8 MP. Si tratta nello specifico di un pannello da 6.5 pollici con tecnologia IPS LCD in risoluzione HD+. Il refresh rate si ferma però ai 60Hz.

Sul retro il comparto fotografico è affidato a un sensore fotografico principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel più un ulteriore sensore di profondità. La batteria montata a bordo ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida di soli 15W. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo troviamo Android 13.

Vi aggiorneremo non appena avremo informazioni sul suo possibile arrivo in Italia.