Acquistare una smart TV sta diventando con il tempo sempre più semplice, proprio perché sul mercato si possono trovare innumerevoli modelli di qualità, disponibili a prezzi complessivamente ridotti ed accessibili, come nel caso della promozione legata al prodotto di casa TCL, una smart TV di elevato spessore.

Il modello in questione è il 75T7B, un televisore QLED da 75 pollici di diagonale, che permette la visione addirittura in 4K UltraHD, una delle risoluzioni più elevate del momento, oltre a presentare al proprio interno il sistema operativo Google TV. Tale aspetto è da tenere assolutamente in considerazione, poiché trattasi di un OS davvero completo, con Chromecast integrato per la trasmissione diretta dei contenuti, con Google Play per l’installazione di app di terze parti di ciascun tipo.

Scoprite le offerte Amazon gratis ed i codici sconto esclusivi, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

TCL: offerta da non credere su questa smart TV

In questi giorni potete pensare di acquistare il modello di smart TV indicato nell’articolo arrivando addirittura a risparmiare 400 euro sul valore originario di listino. Avete capito bene, nel momento in cui andrete ad effettuare l’ordine, dovete sapere che la spesa di 799 euro che andrete a sostenere è di tutto rispetto, soprattutto se confrontata con il valore iniziale di 1199 euro (sconto effettivo del 33%). Acquistatelo direttamente al seguente link.

Il prodotto ha dimensioni di 166,8 x 102,5 x 33,5 centimetri, i piedi di appoggio sono posti sul lato lungo inferiore verso i due angoli, così da facilitare il posizionamento su qualsiasi superficie, e pronti a mantenere anche un’altezza più che sufficiente, facilitando l’inserimento di altri oggetti inferiormente. Il pannello può raggiungere al massimo un refresh rate di 60Hz, non risultando particolarmente indicato per il gaming, è stato lanciato nel 2024, quindi estremamente recente, con supporto a Dolby Atmos e HDR+ per una maggiore qualità nell’ambito audio e video.