IPTV, cosa si rischia usando DAZN e Sky pirata tra multe e carcere

Una promessa è stata fatta durante gli scorsi mesi e riguarda la lotta alle IPTV e alla pirateria in generale. Sono arrivate delle nuove leggi che concederanno dei poteri in più alle autorità, in modo da garantire che tutto fili liscio bloccando peraltro le piattaforme.

Ovviamente si tratta di tutte quelle che offriranno degli eventi sportivi o anche serie TV e film in maniera indebita. Il provvedimento questa volta è stato votato all’unanimità anche dal Senato, dopo che alla Camera era andato tutto nello stesso modo.

IPTV, ora gli utenti che fanno riferimento alla pirateria per vedere contenuti saranno stangati duramente

Bisogna pensare che anche in passato c’erano state delle operazioni contro la pirateria, come quella della Guardia di Finanza all’epoca guidata dalla procura di Napoli. All’epoca tutti furono sanzionati, soprattutto su Telegram, con multe che andarono dai 154 € fino ad arrivare ai 1032.

Oggi le sanzioni sono molto più dure soprattutto per coloro che trasmettono il servizio magari vendendolo al prossimo. Per questi individui sono previsti infatti condanne fino a tre anni di galera. Coloro che invece ne usufruiscono potrebbero ritrovarsi improvvisamente con una sanzione da ben 5.000 euro da pagare e con una denuncia.

A questo punto bisogna capire se il gioco vale la candela o meno, visto che con queste sanzioni sembra di no. Sarà quindi molto più difficile per i furbetti spuntarla, soprattutto appena comincerà il prossimo campionato di Serie A. Le autorità hanno mai come ora gli occhi aperti con l’appoggio dell’AGCOM che non ha mai avuto poteri così importanti.