WindTre in occasione dell‘Estate ha deciso di prorogare tutte le promo partite nel mese di Giugno 2023.

Si tratta di offerte Super convenienti sia per la telefonia fissa sia per quella mobile, che l’operatore aveva intenzione di chiudere entro le 23 luglio 2023.

Tuttavia, coloro che non hanno fatto in tempo ad attivare tali promozioni Saranno felici di apprendere che esse rimarranno ancora valide almeno fino al 27 Agosto 2023, salvo naturalmente eventuali variazioni.

Gli utenti avranno infatti la possibilità di accedere alle, già proposte, offerte per la rete mobile e fissa. Oltre che alle promo per l’acquisto di smartphone a rate.

Per avere informazioni più dettagliate a riguardo potete consultare il sito ufficiale di WindTre.

WindTre: le offerte mobile del momento

Le promo ancora disponibili anche per questo mese per la telefonia mobile, abbiamo:

START 5G SUMMER

Al costo di 12.99 euro al mese, con pagamento su Easy Pay, comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; 200 sms verso tutti;

verso tutti; 100 GB di Internet alla massima velocità di 5G.

FULL 5G SUMMER

Al costo di 14,99 euro al mese se scelto come metodo di pagamento easypay, comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e immobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e immobili; 50 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri;

di chiamate verso alcuni paesi esteri; 200 sms verso tutti;

verso tutti; 200 GB di Internet alla massima velocità in 5G.

Per attivare queste promozioni bisognerà pagare un costo di attivazione di 9.99 euro. Esclusivamente per il primo mese. Tuttavia per le nuove attivazioni, dunque per coloro che acquisteranno una nuova SIM, direttamente online sul sito ufficiale di WindTre, non dovrà essere versata alcuna somma. E la SIM e la spedizione della stessa saranno gratuite.