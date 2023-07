WindTre rinnova una delle migliori promozioni in circolazione, mettendo a disposizione degli utenti la possibilità comunque di avere libero accesso a tanti contenuti, riuscendo altresì a convincere con tutti con un prezzo veramente conveniente: soli 8,99 euro al mese.

Il suo nome è Go 150 Flash+ Digital Easy Pay, si tratta di una soluzione che può essere attivata anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, accessibile non solo dagli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, ma anche da tutti coloro che si ritrovano in uscita da un MVNO. I costi iniziali che dovranno essere sostenuti sono sufficientemente importanti, infatti parliamo di 18 euro, comprensivi di 10 euro per la promo, a cui comunque aggiungere 8,99 euro per la prima ricarica.

WindTre, occasioni imperdibili con grandi sconti

Il suo costo, come avrete dedotto dal paragrafo precedente, è di 8,99 euro al mese, ma essendo in versione Easy Pay, è bene notare essere da versare tramite il conto corrente bancario o carta di credito. Gli utenti che la richiederanno dovranno fare attenzione a questo vincolo, che porta con sé anche l’obbligo di restare clienti per un determinato intervallo temporale.

Al netto di tutto ciò, il bundle che WindTre ha deciso di mettere a disposizione è comunque estremamente interessante, permette infatti di accedere a illimitati minuti, che possono essere utilizzati verso tutti, 200 SMS, da inviare ad altrettanti numeri, per finire ovviamente con i suoi 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G+.