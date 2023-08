La TV è da sempre il mezzo di comunicazione di maggior intrattenimento. Senza contare ovviamente gli smartphone e le loro infinite possibilità.

Tuttavia la TV è da tempo immemore presente nelle case di ognuno, diventando una vera e propria compagna di vita.

Negli anni, inoltre, si è arricchita di nuovi e sempre più numerosi canali, dediti alla trasmissione dei programmi più variegati.

Ma cosa pensereste se vi dicessi che esiste un modo per ampliare ancora di più la lista dei canali da vedere dal vostro dispositivo?

Strano ma vero esiste un trucco per riuscire a vedere, attraverso la vostra TV, canali da ogni parte del mondo. Tale “trucco” consiste nella creazione di un’antenna fatta in casa, con un piccolissimo oggetto presente probabilmente in tutte le abitazioni, una graffetta metallica.

TV: ecco come costruire un’antenna “fai da te”

Come risaputo le antenne interne delle TV sono indispensabili per garantire un segnale di trasmissione stabile, con colori e suoni limpidi e di qualità.

Inoltre, è proprio grazie alle antenne che è possibile recuperare alcuni canali che altrimenti sarebbe impossibile vedere, in quanto presentano un livello di segnale troppo debole per la vostra abitazione.

Ma cosa pensereste se vi dicessi che potete creare un’ antenna “fai da te” direttamente da casa vostra e godere delle stesse prestazioni, se non di più?

Ebbene non si tratta di uno scherzo!

Tutto ciò che bisogna avere è una certa manualità, oltre ad alcuni oggetti di facile reperibilità.

Parliamo di una semplice graffetta, e di un paio di pinze.

Modellare la forma della graffetta fino a creare una sorta di L ;

della graffetta fino a creare una sorta di ; Prendere il cavo coassiale della TV, ovvero il componente che garantisce appunto il trasporto del segnale dall’antenna alla TV, e tagliare gli strati protettivi posti alle estremità;

della TV, ovvero il componente che garantisce appunto il trasporto del segnale dall’antenna alla TV, e tagliare gli strati protettivi posti alle estremità; Avvolgere il cavo attorno all’antenna/graffetta;

attorno all’antenna/graffetta; Collegare il lato più corto della graffetta al cavo coassiale, e riattaccare quest’ultimo alla TV.

Fate particolare attenzione ad ogni passaggio, anche se non dovrebbe risultare troppo complicato. Ed ecco in pochi secondi un’antenna economica che vi consentirà di vedere gratuitamente i programmi che desiderate.