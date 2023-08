Con il caldo torrido di questi giorni, la prima cosa che facciamo quando saliamo nell’auto è accendere l’aria condizionata. Infatti, le alte temperature ci portano praticamente subito a usufruire di questo strumento molto importante, anche se a volte dovremmo farne un uso più consapevole.

Infatti, nel corso del tempo l’aria condizionata può portare a consumi molto importanti per la nostra auto, con delle spese a fine anno davvero esose. Ciononostante, è sicuramente un optional a cui è davvero complicato rinunciare.

Tuttavia, anche in questi giorni le forze dell’ordine hanno incominciato a intensificare i controlli in strada, essendo che ci sono dei requisiti che vanno necessariamente revisionati quando ci troviamo a circolare con l’auto nel nostro paese.

Aria condizionata in auto, ecco perché stai rischiando grosso

Come ben sappiamo, l’aria condizionata ci consente di regolare la temperatura a bordo dell’auto in maniera intuitiva. In pochi passaggi è possibile impostare la temperatura desiderata. A quel punto, verrà attivato un impianto che sfrutta un liquido refrigerante che si occuperà di far arrivare aria fresca nell’auto.

Anche la manutenzione di questo impianto può rivelarsi una spesa davvero esosa, essendo che in un modo o nell’altro esso deve essere sempre funzionante al 100%. Anche se da oggi dobbiamo fare particolare attenzione a questa regola.

Parliamo del Codice della Strada che ha precisato che non è possibile lasciare la macchina in un’area dedicata alla fermata per farla raffreddare mediante l’utilizzo dell’aria condizionata.

Infatti, la nostra auto in quel momento è col motore acceso ma è ferma, quindi si presume che la sosta sia breve e la marcia riprenda dopo poco. Dunque, aspettatevi una multa salata se siete fermi con l’auto e con l’aria condizionata accesa!