App è il termine con il quale tendiamo ad indicare le applicazioni o i programmi che ognuno installa sul proprio smartphone o altro dispositivo. Ogni app ci consente di accedere a funzioni sempre più vaste, parliamo infatti di giochi, telecamere, programmi di editing di video o foto e così via. Tuttavia, è importante ricordare di fare particolare attenzione a quanto installato e riportato sul vostro dispositivo. In quanto, all’interno di queste applicazioni, potrebbero trovarsi dei file malware progettati al fine di copiare i dati presenti sul vostro smartphone, ed utilizzarli per attività illegali.

App malware: Come agiscono

A tal proposito possiamo stilare una lista dei diversi tipi di app malevole che girano sul web e di come operano.

Nel primo caso, facciamo riferimento ad app relative a campagne di FakeTrade. Termine con il quale si indicano quelle applicazioni che promettono di ricavare un guadagno considerevole attraverso alcuni sistemi, come per esempio con il metodo referral . Quest’ ultimo potrebbe essere spiegato, in maniera piuttosto semplice, come una sorta di passa parola. L’utente, cerca infatti, di far scaricare l’app a conoscenti o ad altre persone, con lo scopo di ottenere un guadagno che aumenti proporzionalmente all’aumento delle persone. Tuttavia, giunti ad una certa somma, l’app non consente di prelevare il denaro “guadagnato”.

A tal proposito al fine di rendere più semplice il processo di riconoscimento di app malevole, vi forniamo di seguito una lista delle app che non dovete assolutamente installare e se volete continuare a tutelare la vostra privacy e i vostri dati sensibili.