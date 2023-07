App è il termine con il quale si indicano le applicazioni, ovvero i programmi che installati sul nostro dispositivo ci consentono di accedere ad una serie di funzioni. Parliamo di: giochi, app per la modifica di foto e video, o per la creazione di grafiche, social, e molto altro ancora.

Sugli Store online si può trovare davvero di tutto, e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, bisogna fare particolare attenzione a ciò che installate sul vostro smartphone.

Soprattutto se si tratta di app sconosciute, presenti su Store non ufficiali.

In quanto, alcune applicazioni possono nascondere al loro interno dei malware che, se installati, possono attaccare il nostro dispositivo. Compromettendone, in questo modo, il funzionamento, la velocità o nel peggiore dei casi, per copiare e rubare i vostri dati sensibili.

App pericolose, i consigli per riconoscerle

Ogni giorno, vengono segnalate centinaia di app spia che fungono proprio a questo scopo e talvolta risulta anche molto difficile riconoscerle.

Queste possono accedere a codici, password, dati personali, ed utilizzare queste informazioni in loro possesso per effettuare minacce o svolgere altre azioni illegali.

Tuttavia, vi sono alcuni indizi a cui vi consigliamo di fare particolare attenzione, in quanto possono aiutarvi a riconoscere questo tipo di app fin da subito.

Innanzitutto assicuratevi di prendere le vostre applicazioni solo su Store ufficiali e riconosciuti come tali. Per affidabilità e qualità;

Diffidate dalle app che fin da subito vi chiedono di inserire troppe informazioni personali;

Evitate di attivare la geolocalizzazione . Naturalmente se si tratta di Google Maps non ci sono problemi. Ma non consentite a chiunque di accedere alla vostra galleria, posizione, rubrica e così via;

Provate a leggere le recensioni degli altri utenti. Se un'app non presenta alcuna recensione potrebbe già essere un campanello d'allarme.

Tuttavia, nel momento esatto in cui pensiate che un’app possa essere sospetta, disinstallatela subito ed eliminate dal vostro smartphone tutto ciò che la riguarda