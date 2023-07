Smartphone preziosi, questi sono i più ambiti dal mondo del collezionismo

Il collezionismo è un hobby che può assumere molte forme, dalle monete rare ai francobolli, dalle figurine alle action figure. Ma sapevate che anche i vecchi smartphone stanno diventando oggetti di desiderio per molti collezionisti? Alcuni di questi dispositivi, infatti, sono diventati così rari da valere una fortuna.

Smartphone preziosi: l’elenco dei modelli più costosi

Un esempio è il primo iPhone, l’1 o 2G. Questo dispositivo ha rivoluzionato il mercato dei telefoni cellulari, introducendo funzionalità che oggi diamo per scontate, ma che all’epoca erano rivoluzionarie. A 15 anni dal suo lancio, un iPhone di questo tipo può valere fino a 11.000 euro, a seconda delle condizioni in cui si trova.

Un altro esempio è il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW, un dispositivo lanciato in edizione limitata, con solo 1.000 pezzi disponibili in Corea del Sud. Oggi, il valore di questo smartphone può raggiungere i 1.300 euro. Anche il Samsung Galaxy S2 in versione rosa è una rarità, dato che è stato messo in vendita solo in alcuni paesi.

Questi sono solo alcuni esempi di smartphone che possono valere una fortuna. Se avete uno dei dispositivi in casa, potreste avere un piccolo tesoro senza saperlo. Ricordate, però, che il valore di questi dispositivi dipende da vari fattori, tra cui le condizioni in cui si trovano e la rarità del modello. Quindi, prima di mettere in vendita il vostro vecchio smartphone, assicuratevi di fare una ricerca accurata per determinare il suo valore reale.

