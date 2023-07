Smartphone rari, appartiene ad un iPhone il titolo di dispositivo più prezioso al mondo

L’iPhone è diventato un simbolo dell’era tecnologica moderna, con oltre un miliardo di persone in tutto il mondo che lo utilizzano ogni giorno. Nonostante il prezzo elevato dei nuovi modelli, che può raggiungere i 1300 euro per la versione più prestante, ci sono persone disposte a spendere somme molto più elevate per possedere un pezzo di storia della tecnologia.

Smartphone rari: il dispositivo prezioso è l’iPhone 2G

Recentemente, un iPhone di prima generazione, noto anche come iPhone 2G, è stato venduto all’asta per 170.000 euro, un prezzo che frantuma ogni record di vendita per uno smartphone Apple. Questo modello, commercializzato per la prima volta nel 2007, è diventato un oggetto da collezione molto ricercato.

La particolarità dell’iPhone, che ha contribuito a raggiungere un prezzo così elevato, risiede nella sua memoria. Quando l’iPhone 2G fu lanciato, Apple offrì due versioni: una da 8 gigabyte e una da 16 gigabyte. Tuttavia, il dispositivo venduto all’asta aveva una memoria di soli 4 gigabyte. Questo modello primordiale fu venduto solo nei primi mesi dopo il lancio, per poi essere ritirato dal mercato da Apple stessa a causa della sua memoria limitata.

Il compratore di questo iPhone ha quindi acquistato non solo un pezzo di storia della tecnologia, ma anche un modello estremamente raro. Nonostante il prezzo elevato, l’acquisto di questo iPhone dimostra quanto sia forte l’interesse per i prodotti Apple e quanto sia disposto a spendere un collezionista per possedere un pezzo unico della storia dell’azienda.

Nonostante l’iPhone sia un prodotto di consumo di massa, la vendita di questo modello di prima generazione dimostra che può anche diventare un oggetto da collezione di grande valore. Questo potrebbe aprire la strada a un nuovo mercato per gli iPhone e altri dispositivi tecnologici, simile a quello delle monete rare, dei francobolli o delle opere d’arte.