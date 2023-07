È arrivata da poco una notizia a dir poco clamorosa. Una delle tasse più odiate degli italiani, ovvero il pagamento del canone RAI, potrebbe essere presto introdotto nei costo delle offerte mensili degli smartphone, quindi sulle utenze di telefonia mobile. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Canone RAI, notizia clamorosa: si ipotizza l’arrivo sulle utenze di telefonia mobile

Il Canone RAI è una delle rate più odiate dai cittadini italiani. Da diversi anni, questa tassa è stata introdotta nella bolletta mensile della luce. Tuttavia, come già accennato in apertura, sembra che le cose possiamo presto cambiare. In particolare, Giancarlo Giorgetti, ovvero il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha per l’appunto avanzato l’ipotesi dell’arrivo del canone direttamente sulle utenze di telefonia mobile e lo ha fatto durante un’audizione per la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ecco cosa ha dichiaro il Ministro Giorgetti.

“In un’ottica di medio periodo e doveroso interrogarsi sulle forme di ampliamento del presupposto dell’imposta attualmente legato al possesso di un apparecchio televisivo presunto in presenza di un contratto di energia, ma le nuove modalità di trasmissione e di sviluppo di piattaforme multimediali come Rai Play consentono mai di accedere ai contenuti del catalogo Rai utilizzando diversi device.

Smartphone tablet eccetera eccetera qualora quindi il presupposto dell’imposta venisse individuato nel possesso di un’utenza telefonica mobile l’ampliamento della partita degli incisi connesso tra le variazioni comporterebbe di ridurre il costo pro capite del canone, basti pensare infatti oggi che il canone risulta appagato da circa 21 milioni di soggetti mentre le utenze telefoniche attive sono circa 107 milioni.

Queste ipotesi richiederebbe tuttavia di risolvere alcuni problemi di applicazione, come ad esempio il calcolo delle utenze per nucleo familiare. Ovvero la definizione di un tetto massimo al fine di evitare il pagamento di una somma più elevata dell’attuale canone. Se si prendesse riferimento all’orizzonte connesso al rinnovo della concessione altri meccanismi di finanziamento dovranno essere oggetto di valutazione.”