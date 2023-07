Nel nostro paese bisogna pagare diverse tasse, ma quella riguardante il Canone Rai è una delle più odiate dagli italiani. Da tempo si parla di cercate una soluzione a questo problema che attanaglia gli utenti. Al giorno d’oggi, infatti, sempre più persone si affidano alla visione di contenuti in streaming, rinunciando spesso e volentieri a guardare i vari canali televisivi. Anche il Governo sta cercando una soluzione e una di questa sembra essere l’abolizione del canone dalla bolletta della luce.

Canone Rai, si va verso l’abolizione dalla bolletta della luce

Con il Governo Meloni si sta cercando di trovare una soluzione a una delle tasse che da sempre attanaglia i cittadini italiani. Come già detto, stiamo parlando del Canone Rai. Il governo sta dunque cercando di rendere più semplici le cose, proponendo in primis l’abolizione di questa tassa dalla bolletta della luce. Questa soluzione era stata introdotta per contenere l’evasione del pagamento di questa tassa, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Sembra infatti che questa tassa sarà abolita dalla bolletta della luce già a partire dal 2024. Nel Governo, però, si parla anche della possibilità si eliminare definitivamente questa tassa. Questo anche perché, come già detto, al giorno d’oggi molti utenti si affidano alla visione di contenuti in streaming. In pochi infatti si affidano alla visione di contenuti televisivi. Staremo a vedere comunque come evolverà la situazione.

Ricordiamo comunque che per alcune tipologie di utenti non è obbligatorio pagare il canone Rai. Questo vale ad esempio per chi non dispone di un apparecchio televisivo in casa.