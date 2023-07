Smartphone rari, se vuoi passare l'estate alle Maldive ti conviene rovistare nell'armadio

Nel mondo degli smartphone, alcuni modelli hanno acquisito un valore collezionistico notevole nel corso del tempo, diventando rari e preziosi. Questi dispositivi, spesso prodotti in edizioni limitate o con caratteristiche uniche, sono ricercati dai collezionisti e possono raggiungere cifre considerevoli sul mercato.

Smartphone rari: nell’armadio potresti avere la chiave per la ricchezza

Il primo iPhone, ad esempio, è diventato un simbolo dell’inizio dell’era degli smartphone. Lanciato oltre 15 anni fa, questo dispositivo ha rivoluzionato il mercato con le sue funzionalità innovative e il suo design elegante. Oggi, se custodito in buone condizioni può facilmente superare i 1000 euro sul mercato collezionistico.

Un altro esempio di smartphone raro è il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition. Questo dispositivo, prodotto in soli 1000 esemplari e venduto esclusivamente in Corea del Sud, è diventato estremamente difficile da reperire. La sua confezione spettacolare, che ha la forma della parte anteriore di una BMW, e i numerosi gadget aggiuntivi inclusi, lo rendono un vero e proprio oggetto da collezione.

Anche il Samsung Galaxy S2, un modello del 2012, è diventato raro in una delle sue colorazioni più inconsuete: il rosa. Questa versione del dispositivo è stata prodotta solo in alcuni paesi e solo in periodi specifici, rendendola una vera rarità per i collezionisti.

Infine, ci sono le edizioni limitate legate a popolari videogiochi, come il OnePlus Ace Genshin Impact e il POCO Buds Pro Genshin Impact. Questi dispositivi, con la loro confezione unica e i loro gadget a tema, sono diventati oggetti da collezione per i fan del gioco.

Insomma, il collezionismo di smartphone è un fenomeno in crescita, con modelli rari e preziosi che raggiungono cifre notevoli sul mercato. Che si tratti di un modello storico come il primo iPhone o di un’edizione limitata legata a un videogame, questi dispositivi rappresentano una combinazione unica di tecnologia e nostalgia.