Smartphone, il caldo estivo nuoce all'uomo ma anche al dispositivo

Durante l’estate, le temperature in Italia possono superare i 40 gradi, causando non solo problemi di salute per le persone, ma anche per i dispositivi mobili che usiamo quotidianamente. Il surriscaldamento degli smartphone e di altri dispositivi mobili come tablet e laptop può essere pericoloso perché può danneggiare irreparabilmente le loro componenti elettroniche. Pertanto, quando fa molto caldo e soprattutto quando c’è un’esposizione diretta ai raggi solari, dobbiamo fare particolare attenzione.

Smartphone: come prevenirne la rottura

Gli smartphone sono dispositivi elettronici molto compatti e non hanno un sistema di dissipazione del calore direttamente installato al loro interno. Questo rende particolarmente importante fare attenzione quando iniziano a surriscaldarsi troppo. Il surriscaldamento dei dispositivi mobili è un pericolo che si può presentare in qualsiasi momento, ma in estate è un rischio ancora più concreto.

Gli smartphone di ultima generazione hanno dei processori in grado di ottimizzare al meglio le temperature interne dei dispositivi, ma se la temperatura esterna è molto alta, si possono riscontrare conseguenze peggiori. I rischi maggiori sono per la batteria che, surriscaldandosi troppo, può danneggiarsi e non essere più efficiente come prima. In casi più rari, i raggi del sole possono anche rovinare la scocca dello smartphone, lo schermo e altre componenti interne che non possiamo vedere direttamente.

Per evitare il surriscaldamento del tuo smartphone, è importante evitare che stia troppo tempo a contatto diretto con i raggi solari. Se stiamo in casa, dobbiamo posizionarlo all’ombra e non vicino alle finestre o sui davanzali. Se siamo in giro, è meglio non tenerlo all’esterno per troppo tempo.

Gli smartphone hanno già una loro temperatura interna dovuta ai processi e alle funzioni che stanno eseguendo, quindi quando fa eccessivamente caldo sarebbe opportuno ridurre al minimo l’utilizzo dello smartphone. In alternativa, possiamo utilizzarlo, ma con meno funzioni attive possibili e anche con la luminosità al minimo. Se notiamo che il nostro smartphone è particolarmente surriscaldato, allora lasciamolo con il display spento, magari anche con la connessione a internet staccata per ridurre al minimo ogni processo. Non dobbiamo assolutamente attaccarlo alla corrente con il caricabatterie perché potrebbe essere molto pericoloso, bensì dobbiamo aspettare che si raffreddi.