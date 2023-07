Netflix è una delle più grandi piattaforme di streaming al mondo, con milioni di abbonati e con una mole di contenuti all’interno veramente invidiabile, in grado di registrare numeri spropositati soprattutto grazie a serie evento come Stranger Things (di cui si aspetta la nuova stagione) o Mercoledì. Ma questo non le basta.

Ad inizio anno ormai ne si sente parlare non più tanto per i contenuti, ma per le rimodulazioni messe in atto ed molto contestate. Il fatto, per esempio, che sia stata eliminata la possibilità di condividere le password dei propri account con persone estranee al nucleo familiare ha suscitato non poco scalpore.

Con questa mossa Netflix ha generato grande allarme tra gli utenti, che condividendo la password cercavano di ammortizzare i costi, continuando ad usarne i servizi.

La manovra era stata prima testata in alcune zone del Sud America e poi estesa al resto del mondo, inaugurando un periodo di incertezza e sfiducia, anche a causa di una comunicazione non proprio ben studiata, che ha colpito in maniera negativa non solo gli utenti ma anche gli investitori.

Al contrario di quello che possiate pensare, le statistiche dopo l’introduzione di queste misure stringenti hanno dato ragione a Netflix, che ha visto schizzare gli abbonamenti. Un picco del genere non si vedeva da anni. Ora, vuole provare un’altra mossa. Quale? Continuate a leggere per scoprirlo.

Netflix decide di cancellare il piano base

Pare che Netflix miri a tagliare qualsiasi cosa “trovi davanti”. Dopo un periodo in cui i prezzi sono stati innalzati, ora tocca all’eliminazione delle opzioni di abbonamento meno costose.

Il piano base, qui in Italia, era di 7,99 € al mese con cui si poteva guardare tuttuo ciò che era su Netflix ed effettuare Download solo su un dispositivo alla volta. Il colosso dello streaming, tuttavia, ha deciso di eliminare tale abbonamento. Questo cambiamento riguarderà sia i nuovi membri, sia chi lo rinnoverà.

Ovviamente non si sa ancora se tali manovre saranno fruttifere, solo il tempo ce lo saprà dire. Che Netflix stia pianificando di aggiungere un nuovo tipo di piano che sostituisca quello Base? Forse lo scopriremo presto.