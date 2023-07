Netflix: Stranger Things annuncia il ritorno di un personaggio della seconda stagione

Netflix è diventata, ad oggi, la piattaforma streaming più diffusa al mondo. Con una lista di contenuti in grado di soddisfare qualsiasi desiderio: dalle serie TV, a film, cartoni animati, documentari di ogni genere e molto altro ancora.

Il successo della piattaforma è dipeso in modo particolare dalle serie TV, che sono diventate il contenuto più trasmesso e apprezzato dal pubblico di tutto il mondo.

Ed è proprio su una delle più acclamate serie TV, presente nel catalogo Netflix che ci concentreremo in questo articolo.

Stiamo parlando di Stranger Things, lo show che ha conquistato fan in ogni dove.

La serie, attualmente in attesa della sua quinta stagione, ha avuto un successo incredibile.

Netflix e le novità su Stranger Things

Prodotto direttamente da Netflix, essa racconta le vicende di Undici, per gli amici Undi. Una bambina dai poteri straordinari, da anni oggetto di esperimenti e ricerche scientifiche, che con fatica riesce a scappare dagli scienziati e dal laboratorio che è stata la sua casa per anni. Undi incontrerà poi quattro arguti ragazzini, di cui diventerà grande amica. Da questo momento in poi, inizia la narrazione del passato di Undi, la storia del laboratorio, la consapevolezza di una realtà completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Una realtà oscura, il sottosopra, che minaccia di prendere il sopravvento.

Nonostante la serie abbia raggiunto incassi e visualizzazioni incredibili, pare che la sua seconda stagione non abbia soddisfatto perfettamente le aspettative dei fan.

Infatti, ad oggi, risulta essere la stagione che ha ricevuto meno consensi in assoluto. Cosa considerata assolutamente ingiusta da parte dei suoi autori. Sembra infatti che la seconda stagione della serie isia ndispensabile per comprendere alcune dinamiche che proseguiranno nella quinta stagione.

In particolare ci riferiamo ad un ritorno importante di un personaggio.

Parliamo di Kami, ovvero numero 8, considerata la sorella perduta di 11, la quale appare in un unico episodio, quasi come se fosse una parentesi a parte.

Infatti, sembra che il suo ingresso, seppur breve, abbia causato accordi confusione tra i fan considerando l’episodio a lei dedicato, come poco coerente rispetto alla trama delle situazioni del momento.

Tuttavia, pare invece che un ritorno di numero 8, nella quinta stagione, spiegherà al contrario molte cose. A tal proposito, per tutti coloro che non hanno apprezzato la seconda parte della serie, vi invitiamo a rivederla e fare tesoro di ogni particolare saranno determinanti per la comprensione dell’intera trama dello show, che nella sua quinta parte condurrà allo scioglimento di alcuni nodi e a una maggiore comprensione dell’intera storia.