Vodafone, Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 a prezzi imperdibili

Vodafone ha introdotto i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, disponibili per l’acquisto a rate con offerte mobili. Questi dispositivi, annunciati il 26 luglio 2023, sono preordinabili dal giorno successivo e saranno disponibili a partire dall’11 agosto 2023.

Vodafone: approfitta di questa promozione imperdibile

Vodafone offre promozioni speciali per i preordini. Ad esempio, chi acquista il Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB entro il 10 agosto 2023 riceverà il nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 incluso nell’acquisto. Inoltre, fino a questa data, i clienti possono acquistare i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 con 512GB di memoria interna allo stesso prezzo delle varianti da 256GB.

Vodafone propone diverse opzioni di rateizzazione, con tariffe mensili variabili a seconda dell’offerta di rete mobile scelta. Per il Galaxy Z Flip 5, i prezzi con rateizzazione standard vanno da 29,99 a 33,99 euro al mese, con un anticipo di 99,99 euro. Per il Galaxy Z Fold 5, i prezzi vanno da 59,99 a 63,99 euro al mese, con un anticipo di 199,99 euro.

Inoltre, Vodafone offre la possibilità di acquistare i nuovi smartphone tramite il finanziamento Compass, con modalità Flexy Pay. Questa opzione prevede un anticipo zero e il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale. I prezzi mensili variano a seconda del modello scelto e del numero di rate.

Infine, la compagnia offre promozioni speciali per i già clienti, con prezzi dedicati per i Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Ad esempio, il Galaxy Z Flip 5 viene proposto a 37,99 euro al mese per alcuni clienti o a 34,99 euro al mese per altri clienti selezionati, mentre il Galaxy Z Fold 5 è acquistabile a 65,99 euro al mese per alcuni clienti o a 61,99 euro al mese per altri clienti selezionati, in tutti i casi senza anticipo.