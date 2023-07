Samsung attuerà dei rincari sui suoi prossimi smartphone pieghevoli. Le indiscrezioni hanno già indicato i probabili costi dei dispositivi in arrivo ma l’emergere di un file pdf creato direttamente da Samsung offre ulteriori conferme su quello che quasi sicuramente sarà il costo del Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5: ecco quanto costerà il pieghevole a conchiglia!

Che si sia trattato di un errore da parte di Samsung o meno non è chiaro ma Ronald Quandt sembrerebbe essere riuscito a scovare un file pdf sul sito ufficiale di Samsung Romania, nel quale è indicato il costo complessivo di dieci unità di Samsung Galaxy Z Flip 5 nella versione da 256 GB. In base a quanto riportato dal documento, una singola unità potrebbe necessitare di una spesa di ben 1499,00 dollari e quindi circa 1330,00 euro.

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che in Francia il Samsung Galaxy Z Flip 5 nella versione a 128 GB subirà un rincaro di circa 150,00 euro, raggiungendo così i 1200,00 euro come prezzo di partenza per l’acquisto del pieghevole a conchiglia.

Come in ogni occasione nella quale le notizie non sono diffuse dai diretti interessati si consiglia di prendere con le pinze le informazioni e ritenerle ufficiali soltanto in seguito all’emergere di dati ufficiali. In questo caso, il 26 luglio il colosso terrà il suo Galaxy Unpacked estivo presentando definitivamente i suoi smartphone e permettendo di scoprire tutte le novità introdotte. Si dice che soltanto il Galaxy Z Flip 5 accoglierà aggiornamenti rilevanti, primo fra tutti il ridimensionamento del display esterno, che raggiungerà i 3,4 pollici e permetterà di eseguire numerose funzionalità.