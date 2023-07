WhatsApp ha oggi ufficializzato una nuova funzione molto interessante, arrivano i videomessaggi istantanei, d’ora in poi non solo sarà possibile inviare messaggi vocali di varia lunghezza, ma anche veri e propri filmati da condividere con amici e parenti.

La stessa Meta sostiene che i messaggi vocali su WhatsApp hanno a tutti gli effetti cambiato il modo di comunicare tra le persone, proprio perché offrono l’opportunità di condividere in sicurezza e rapidamente la propria voce, senza doversi preoccupare di scriverla. Partendo da questo concetto, hanno pensato di estendere l’invio di messaggi istantanei anche ai video, con il lancio di videomessaggi istantanei.

WhatsApp, cosa sono i videomessaggi istantanei

I suddetti non sono altro che un’altra strada da percorrere per rispondere ai messaggi di amici e parenti, non solo condividendo la propria voce, ma anche il volto, con un tempo massimo di 60 secondi. L’invio è semplicissimo, anzi alla stessa stregua del messaggio vocale.

Per registralo basterà passare alla modalità video e poi mantenere la pressione sul pulsante per avviare la registrazione; nel caso in cui il filmato fosse più corto di 60 secondi, basterà scorrere verso l’alto, bloccando così il tutto alla lunghezza desiderata. Una volta inviato, il filmato verrà riprodotto senz’audio, così da non disturbare il destinatario, per attivarlo sarà necessario toccare il video.

Come tutti i messaggi di WhatsApp, anche i videomessaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, per garantire la massima sicurezza di tutti gli utenti. L’aggiornamento è in fase di roll-out, ma potrebbe essere necessaria qualche settimana prima che sia disponibile sia su Android che iOS.