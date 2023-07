WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, si sta aggiornando con nuove interessanti novità, in questo caso non più nelle funzioni che sarà possibile raggiungere nell’utilizzo quotidiano, bensì nella veste grafica.

Nel corso dell’ultimo periodo, in rete, grazie sopratutto agli spoiler dettati dalle ultime beta, sono emersi numerosi dettagli inerenti ad un restyling completo dell’interfaccia di WhatsApp. Indiscrezioni confermate dall’ultimo rollout, a cui stiamo assistendo proprio in questi giorni, con l’aggiunta di una novità interessante.

WhatsApp, le novità grafiche non finiscono mai

L’altra grande novità, sempre da un punto di vista meramente grafico, riguarda il redesign della barra presente nella parte bassa dell’applicazione, un cambiamento importante che rivoluziona completamente l’esperienza del singolo utente, che si approccia al mondo dell’app di messaggistica di casa Meta.

Nel caso in cui i cambiamenti grafici non dovessero essere sufficienti a soddisfare la vostra curiosità ed esigenza di novità, ricordiamo che la scheda Comunità è stata spostata in terza posizione, mentre oggi sarà possibile modificare i messaggi inviati, creare chat a cui accedere singolarmente, oppure anche approfittare delle numerose modifiche apportate allo Stato, che renderanno l’app sempre più simile ad Instagram.

Per scaricare l’aggiornamento non dovete fare altro che aprire il Play Store e verificarne l’effettiva presenza; nel caso in cui non fosse visualizzato a schermo, controllate che non l’abbia installato in automatico, o in caso contrario (procedura comunque sconsigliata) potreste installarne l’APK.