Mare Fuori risulta essere una delle serie italiane più viste ed apprezzate negli ultimi anni. La serie ha infatti raggiunto un tale successo da riuscire a superare i confini nazionali, fino ad essere tradotta e doppiata anche in altre lingue.

Mare Fuori racconta le vicende di alcuni giovani ragazzi e ragazze della città di Napoli, detenuti all’interno del carcere minorile di

Mare Fuori: La quarta stagione

. Si tratta dell’, ovvero dell’. All’interno della struttura, i ragazzi dovranno sia scontare la loro pena, sia fare i conti con se stessi e tra di loro.Lontano dalle sicurezze delle loro famiglie e dalla vita che prima frequentavano, i giovani di Mare Fuori si trovano catapultati in una realtà del tutto nuova. Una realtà che metterà a dura prova ognuno di loro. Tra amicizie improbabili, amori pericolosi ed inattesi, scontri, litigi, violenze, gioie e anche una buona dose di ironia e divertimento,ha fatto sicuramente

In occasione del suo successo, i fan non vedono l’ora che arrivi su Rai fiction la quarta stagione. Infatti, tutti gli episodi della serie sono disponibili sulla piattaforma streaming, in maniera totalmente gratuita. Si tratta di circa 12 episodi per stagione, e probabilmente lo stesso numero di episodi sarà realizzato anche per la quarta stagione. Tuttavia, sembra che ci sarà da attendere ancora parecchio prima di poterla finalmente vedere. Le registrazioni infatti sono iniziate appena il 22 Maggio 2023. Quindi si presume che la sua trasmissione in TV dovrebbe avvenire nell’inverno del 2024. Una data davvero troppo lontana per coloro che, ogni giorno, attendono nuovi aggiornamenti e news a riguardo.

La terza stagione è terminata con un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato i fan in dubbio sulla sopravvivenza di uno o più personaggi considerati tra i più favoriti. Nel corso della serie sono stati molti i protagonisti a cui abbiamo dovuto dire addio.

Abbandoni o ritorni?

Tuttavia, alcuni abbandoni, sono stati richiesti proprio dagli attori stessi, come è stato il caso della famosa Carolina Crescentini, che ha interpretato brillantemente Paola Vinci, il direttore dell’IPM. Non si sa ancora se, nel corso della quarta stagione, dovremo salutare anche altri personaggi, poiché non sono stati rilasciati troppi spoiler a riguardo. Tuttavia, possiamo dire che ritroveremo sulle scene Nicolò Galasso, nei panni di o’ Perucchio e Giacomo Giorgio, nei panni di Ciro Ricci. Che le loro scene riguarderanno flashback o meno, non è stato ancora confermato del tutto. Infatti, una delle notizie che molti fan aspettano di ricevere è un ritorno sulle scene di Ciro Ricci. Il personaggio è morto nella prima stagione della serie, ma i fan sperano invece sia riuscito a sopravvivere per fare un rientro clamoroso sulle scene della quarta stagione.

Che si tratti solo di un semplice desiderio? Staremo a vedere.