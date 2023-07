I conti correnti degli utenti vengono svuotati letteralmente mettendo in pratica un metodo molto diffuso e discusso, ma allo stesso tempo ancora decisamente pericoloso. Stiamo parlando del cosiddetto phishing, un meccanismo utilizzato da ormai diversi anni, ma che nonostante tutto riesce ancora oggi a colpire migliaia di utenti, a causa della loro incapacità di riuscire a evitare i pericoli.

Avete capito bene, se molto spesso vi parliamo di inadempienze o bug sfruttati dai malviventi, in quest’occasione la colpa cade tutta nelle mani del consumatore finale, il quale senza che se ne accorga, va ad offrire su un piatto d’argento la possibilità di accesso al conto corrente, consegnando nelle mani dei malviventi le chiavi effettive per accedervi.

Conti correnti svuotati, le truffe sono decisamente pericolose

Il meccanismo è datato e diffuso da diverso tempo, tutto inizia con l’invio di un fittizio messaggio di posta elettronica, o SMS, con il quale il malvivente vuole invitarvi a premere un link interno, fingendosi l’azienda di cui siete clienti. La richiesta è accompagnata da un testo preoccupante, nel quale più che altro si parla di un tentativo di accesso, o anche semplicemente di un accredito/addebito indesiderato da verificare.

A questo punto vi ritroverete su un sito che a prima vista sembra essere identico all’originale, ma che alle spalle nasconde un’insidia non da poco: è salvato non sul server della banca, al contrario è gestito direttamente dal malvivente, il quale può vedere tutto ciò che digitate una volta collegati, come appunto i dati di accesso al conto corrente.