Le truffe sono sempre più pericolose e pronte a fare man bassa del denaro presente sui conti correnti degli utenti che in pochissimi minuti si potrebbero ritrovare senza nemmeno un centesimo. Il rischio in cui si può incappare è molto più reale di quanto si immagini, e per questo motivo l’attenzione deve essere sempre mantenuta ai massimi livelli.

Il meccanismo di cui vi parliamo oggi coinvolge non solo gli istituti di credito, ma anche le più comuni carte ricaricabili sul territorio nazionale. Si tratta del solito phishing, di cui sicuramente avete sentito parlare nel corso degli anni, pronto ancora una volta a svuotare letteralmente il conto conto corrente, con una prassi consolidata, ma ancora oggi pericolosa.

Truffe, ecco come possono rubarvi il denaro

Il raggiro ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica, con il quale il malvivente si vuole fingere l’azienda di cui siete clienti. In questo modo prova a convincervi a premere un link interno, che teoricamente dovrebbe essere diretto al sito ufficiale, con un testo molto preoccupante, pronto a tutti gli effetti a parlare di un tentativo di accesso indesiderato, oppure un addebito non atteso da verificare.

Gli utenti che malauguratamente dovessero scegliere di seguire le indicazioni, si ritroverebbero in poco tempo a consegnare le chiavi di accesso al conto direttamente nelle mani del malvivente, il quale poi avrebbe libero accesso a tutto il denaro che avete risparmiato ed accantonato nel corso degli ultimi anni.