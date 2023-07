Cupra Formentor 2023, l'azienda dà il via al restyling delle vetture

Cupra, il marchio automobilistico spagnolo, è attualmente impegnato in un processo di rinnovamento della sua gamma, che prevede l’introduzione di nuovi modelli, compresi quelli a propulsione elettrica, nei prossimi anni. Nonostante questo, non ha dimenticato le sue attuali vetture e sta lavorando sullo sviluppo di diversi restyling, tra cui quello della Formentor. Durante una sessione di test, è stato avvistato un prototipo camuffato del SUV, offrendo così un’opportunità per dare uno sguardo alle novità che l’azienda intende introdurre su questo veicolo.

Cupra Formentor 2023: le modifiche che verranno apportate alle vetture

Il prototipo del restyling della Formentor presenta una carrozzeria ancora camuffata. Pellicole protettive sono state applicate sia nella parte anteriore che in quella posteriore per nascondere le modifiche apportate da Cupra in queste aree. Da quanto si può osservare, Cupra ha apportato un restyling al frontale della Formentor 2023 che presenterà alcuni elementi ispirati al design della nuova Tavascan.

In particolare, oltre ai nuovi fari a LED con tre elementi triangolari, il marchio spagnolo introdurrà un paraurti ridisegnato con prese d’aria dalla forma diversa rispetto al modello attuale. Il posteriore sembra non differire molto da quello della versione attuale, ma è possibile che con l’aggiornamento vengano apportati piccoli ritocchi al paraurti e al portellone, nonché l’introduzione di una nuova grafica per i gruppi ottici.

Per quanto riguarda gli interni, le immagini spia attuali non permettono di dare uno sguardo all’abitacolo. Ci si aspetta un aggiornamento tecnologico con l’introduzione di una versione più recente del sistema di infotainment, che potrebbe includere anche un display di dimensioni maggiori rispetto a quello attuale. Con il restyling, potrebbero essere disponibili anche nuovi rivestimenti per gli interni.

Ulteriori aggiornamenti

Con il restyling della Cupra Formentor vanno messi in conto alcuni aggiornamenti al telaio al fine di migliorare la dinamica di guida. Sul fronte delle motorizzazioni, al momento non ci sono informazioni dettagliate. Ma poiché stiamo parlando di un restyling, non ci si aspetta che ci siano cambiamenti significativi. Cupra potrebbe concentrarsi sull’ottimizzazione delle attuali unità motrici per migliorare consumi ed emissioni.

Continuerà ad essere disponibile la versione Formentor VZ da 310 CV, che rappresenta il modello più sportivo e potrebbe essere oggetto di foto spia grazie alla presenza dei quattro terminali di scarico. Per le versioni plug-in, potrebbe essere introdotta una batteria di dimensioni maggiori per aumentare l’autonomia in modalità completamente elettrica. In ogni caso, maggiori dettagli saranno resi noti man mano che ci avviciniamo al lancio del restyling della Cupra Formentor, previsto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.