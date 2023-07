Cupra è una famosa azienda automobilistica spagnola che ha fatto il suo lancio ufficiale nel 2018. Essa è un brand del gruppo Volkswagen e appartiene a quel settore automobilistico che si propone di sviluppare design e prestazioni legate all’elettrificazione.

L’azienda, negli ultimi mesi, è in procinto di lanciare il suo ultimo e attesissimo modello, ovvero la Cupra Formentor 2023.

L’auto è da molti piuttosto attesa, in quanto segnerà l’inizio di un nuovo restyling dello stile e delle capacità tecniche della vettura.

Cupra, infatti, è attualmente impegnata in un lavoro di rinnovamento di stile per tutta la sua gamma di auto. Tuttavia, si propone di conservare comunque alcuni elementi caratteristici che, da anni, hanno determinato l’identità del suo marchio.

Cupra Formentor: Ecco i nuovi particolari

Il modello Formentor 2023, come già detto, rappresenta il primo “esperimento” condotto in questo senso. Infatti, negli ultimi giorni, sembra che il nuovo SUV Cupra, abbia fatto il suo primo debutto sulle strade. Tuttavia, l’intera carrozzeria era ancora ricoperta da uno strato di pellicola protettiva dalla grafica fantasiosa che non ha reso possibile una valutazione effettiva del nuovo stile della vettura.

Di seguito, vi riportiamo alcuni elementi che, nonostante lo strato protettivo, sono comunque stati notati:

Un nuovo stile per i fari a Led , che presentano 3 elementi triangolari;

, che presentano 3 elementi triangolari; Il paraurti anteriore , che seppur ancora non completamente visibile, ha subito sicuramente un cambiamento di forma. Mentre, per quanto riguarda il lato posteriore , sembra non sia stata notata alcuna modifica rispetto al modello attuale;

, che seppur ancora non completamente visibile, ha subito sicuramente un cambiamento di forma. Mentre, per quanto riguarda il , sembra non sia stata notata alcuna modifica rispetto al modello attuale; Nuovi cerchi in lega e colorazioni disponibili;

e colorazioni disponibili; Display interno più grande e un nuovo sistema di intrattenimento;

più grande e un nuovo sistema di intrattenimento; Disponibilità di nuovi rivestimenti per gli interni . Che non sono stati ancora potuti osservare più nel dettaglio;

. Che non sono stati ancora potuti osservare più nel dettaglio; Probabile applicazione di una batteria più grande, dotata di una maggiore autonomia elettrica;

Tuttavia, per ulteriori informazioni e altre più dettagliate, non ci resta che attendere il debutto ufficiale del nuovo restyling, previsto per la fine del 2023 e l’inizio del 2024.