OnePlus si sta preparando per l’arrivo di un altro dispositivo di rilievo. Si tratta del prossimo OnePlus Ace 2 Pro, del quale sono già emerse in rete diverse indiscrezioni fino ad ora. Nel corso delle ultime ore, però, il nuovo smartphone dell’azienda è stato avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench.

OnePlus Ace 2 Pro, il nuovo device di OnePlus passa dal portale Geekbench

Arrivano nuove conferme riguardanti il prossimo smartphone di rilievo di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo OnePlus Ace 2 Pro ed ora è stato avvistato in queste ore nei database di Geekbench. Lo smartphone, in particolare, è stato registrato con il numero di modello OnePlus PJA110.

Dai benchmark appena pubblicati, è confermata a bordo la presenza del potente soc Snapdragon 8 Gen 2. In accoppiata, saranno inoltre presenti fino a 16 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, a bordo ci sarà Android 13. Lo smartphone ha poi totalizzato 1580 punti in single core e 5163 punti in multi core.

Questo è quanto riportato dal portale Geekbench. In queste settimane erano però emersi altrettanti rumors. Secondo questi ultimi, il nuovo OnePlus Ace 2 Pro avrà sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.74 pollici in risoluzione 1,5K. Le cornici attorno allo schermo saranno ridotte all’osso e in alto al centro sarà collocato un foro piccolissimo per la fotocamera anteriore. Sul retro sarà invece presente un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, troveranno posto tre sensori fotografici più un piccolo flash LED.