WhatsApp è da sempre un’applicazione di messaggistica istantanea in movimento, o meglio in aggiornamento, pronta ad introdurre nuove funzioni sulla base delle richieste del pubblico, e la necessità comunque di non perdere mai terreno nei confronti della rivale agguerrita: Telegram.

Recentemente l’app di Meta ha visto l’introduzione di numerose soluzioni perfette per migliorare l’esperienza quotidiana, tra cui ad esempio annoveriamo la possibilità di cancellare i messaggi, creare chat private con sé stessi e simili, ma difficilmente ci saremmo aspettati di vedere la possibilità di inviare messaggi a numeri anonimi o sconosciuti.

WhatsApp, una funzione scomoda, o amata?

Avete capito bene, di recente WhatsApp ha pensato di aggiungere una simile funzione, a tratti richiestissima dal pubblico, ma altrettanto scomoda, poiché estenderebbe al massimo il numero di consumatori che è possibile “disturbare” con l’invio di messaggi. Se fino a poco tempo fa era possibile creare una chat solamente con coloro che erano presenti all’interno della propria rubrica, a partire da oggi sarà possibile scrivere a chiunque, basterà conoscere il numero di telefono.

La stessa funzione presenta il dualismo di essere al contrario amata da tutti coloro che, invece, aspettavano una simile possibilità, proprio perché potrebbero contattare chiunque desiderano, senza mostrare le informazioni personali, come semplicemente l’immagine o lo stato, ma anche tutto ciò che ne consegue.

L’aggiornamento dovrebbe già essere disponibile per tutti gli utenti, sia con sistema operativo Apple che Android.