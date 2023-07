Whatsapp, la piattaforma si trasforma in Telegram e dà il via alle chat con gli sconosciuti

WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, è in continua evoluzione grazie al lavoro instancabile del suo team di sviluppatori. L’obiettivo è quello di risolvere i problemi riscontrati dagli utenti e introdurre nuove funzionalità, per garantire un’esperienza sempre più personalizzata.

Whatsapp: come ottenere la nuova funzione in Beta

Una delle recenti aggiunte è una funzionalità che consente agli utenti di avviare chat con persone sconosciute, semplicemente cercando i loro numeri di telefono, senza la necessità di salvarli in rubrica. Questa funzionalità era molto attesa da numerosi utenti, in quanto semplifica l’avvio di una conversazione con qualcuno senza bisogno di salvare prima il suo contatto.

Quando si inserisce un numero di telefono sconosciuto all’interno dell’applicazione, il servizio di messaggistica esegue una ricerca al di fuori dei contatti dell’utente. Per verificare se la funzione è già disponibile per il proprio account WhatsApp, basta cercare un numero di telefono aprendo la lista dei contatti. Questa nuova funzionalità è stata rilasciata sia per l’app Android che per quella iOS, ma potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti a livello globale.

Se desideri provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android, puoi farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendoti al relativo canale di beta testing. In alternativa, se non sei riuscito a iscriverti ma vuoi comunque provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica, hai la possibilità di installare manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror.

Questo sviluppo rappresenta un passo importante per WhatsApp, che continua a migliorare e ad arricchire la sua offerta di servizi, sempre con l’obiettivo di rendere quella degli utenti più semplice e personalizzata. Con l’aggiunta di tale funzionalità, l’app di messaggistica dimostra ancora una volta la sua attenzione alle esigenze degli utenti, offrendo soluzioni innovative per facilitare la comunicazione.