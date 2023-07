Una novità, oppure uno scenario a lungo temuto da tanti utenti, si è avverato per il mondo social. Dopo le direttive delle scorse settimane di Twitter che, con la nuova gestione da parte di Elon Musk, per prima aveva sdoganato la politica degli account verificati a pagamento, ora questa novità entra a gamba tesa anche nel mondo di Instagram e Facebook.

Facebook e Instagram, le novità degli account a pagamento per gli utenti

Le novità per i principali social di casa Meta sono rilevanti. Proprio come per Twitter, ora anche gli iscritti a Facebook ed Instagram avranno la possibilità di acquistare la loro spunta blu, ovvero avranno la possibilità di acquistare il loro profilo verificato.

Ricordiamo che sino ad ora questa possibilità, ossia quella della spunta blu, era destinata solo a personaggi famosi, influencer e altre celebrità. Con l’introduzione di questa politica commerciale, invece, tutti gli utenti potranno associare la spunta blu al proprio profilo.

Questo nuovo servizio, valido per Instagram come per Facebook, il cui nome è Meta Verified, ha un costo non indifferente per gli utenti. Coloro che desiderano la loro spunta blu, infatti, dovranno pagare una quota mensile il cui valore è pari a 13,99 euro se acquistata via web o a 16,99 euro se acquistata via app.

Oltre alla spunta blu, inoltre, gli utenti che usufruiscono di questo servizio avranno anche altri benefici come l’accesso prioritario a servizi di assistenza e una difesa maggiore contro ogni qualsiasi tentativo di furto del profilo online o di furto delle proprie password.