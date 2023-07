La svolta clamorosa nel mondo della mobilità in Europa è in arrivo. Nel corso dei prossimi anni, infatti, come voluto dall’Unione Europea partirà ufficialmente la transizione ecologica che andrà a rivoluzionare il parco auto di milioni di cittadini in giro per il continente. L’intenzione dell’UE è quella di eliminare man mano i veicoli a benzina e diesel e sostituirli progressivamente con vetture a zero impatto ambientale, come le auto elettriche.

Benzina e diesel verso l’addio e c’è un clamoroso sorpasso

La road map che ha programmato l’Unione Europea prevede come data ultima il 2035. Tra poco più di un decennio, infatti, non sarà più possibile immatricolare alcun genere di veicolo che abbia un motore a benzina o diesel. Le uniche vetture acquistabili dai cittadini saranno quelle elettriche o anche quelle che si servono degli efuels, soluzioni di benzina chimica ed a impatto zero di ultima generazione.

Non ci saranno deroghe per i cittadini, come deciso dalla stessa Unione Europea mediante una delibera del Consiglio europeo e dell’Europarlamento. Non sarà nemmeno possibile sfruttare i veicoli che si servono dei biocarburanti.

Il progetto della transizione ecologica, al netto della scadenza fissata entro il 2035, è comunque già iniziato in gran parte del continente. Secondo i dati raccolti da ACEA, infatti, nel primo trimestre del 2023 per la prima volta nella storia le immatricolazioni dei veicoli elettrici hanno superato quelle dei veicoli diesel. La quota di mercato dell’elettrico in prospettiva è seconda solo a quella della benzina, con picchi di crescita ulteriori in nazioni come la Germania e l’Olanda.