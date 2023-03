Stranger Things 5, presto assisteremo alla sua quinta ed ultima stagione

Stranger Things è una serie TV che ha conquistato il cuore degli spettatori fin dal suo debutto su Netflix nel 2016. La quarta stagione, uscita da poco, ha già registrato un enorme successo, con oltre 1,15 miliardi di ore di visualizzazioni nel primo mese dalla sua pubblicazione sulla piattaforma di streaming. Non sorprende dunque che ci sia grande attenzione da parte del pubblico e della critica attorno a questa produzione.

Stranger Things 5: prepariamoci al peggio

David Harbour, che interpreta Jim Hopper nella serie, ha annunciato in occasione del MEFCC di Abu Dhabi che le riprese della quinta e ultima stagione partiranno a giugno. L’attore ha anche rivelato che il suo personaggio tornerà negli Stati Uniti dopo essere stato rinchiuso in una prigione russa nella quarta stagione. Non sappiamo ancora molto sulla trama della quinta stagione, ma è probabile che debutterà nel 2024.

Stranger Things è ambientato negli anni ’80 nella cittadina di Hawkins, nell’Indiana, e segue le vicende di un gruppo di amici che si trova ad affrontare misteri e pericoli soprannaturali. La serie è stata creata da Matt e Ross Duffer e ha un forte fascino nostalgico. La trama ruota intorno alla scomparsa di un ragazzo e al tentativo di Jim Hopper di trovarlo con l’aiuto di una ragazza dai poteri telecinetici.

I personaggi sono ben caratterizzati e gli attori sono stati molto bravi nel dar loro vita, con un David Harbour in particolare che ha ricevuto molti elogi per la sua interpretazione. La quarta stagione di Stranger Things ha visto il ritorno di molti personaggi amati dai fan, tra cui Eleven, Mike, Dustin e Lucas, insieme a nuovi personaggi come Robin e Max.

Con l’inizio delle riprese della quinta stagione, ci si aspetta che la serie chiuda in bellezza la sua storia. Molti fan sono curiosi di scoprire come la trama si svilupperà e come i personaggi si evolveranno. Non ci resta che aspettare il 2024 per scoprirlo.