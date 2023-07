Condizionatore, una volta conosciuti i consumi avrete paura di accenderlo

L’uso del condizionatore durante i mesi più caldi è una pratica comune nelle case e negli uffici. Tuttavia, molti si chiedono quanto consumi e come questo incida sulla bolletta energetica. La risposta alla domanda dipende da vari fattori, tra cui la classe energetica del condizionatore, la durata dell’utilizzo e il tipo di contratto energetico sottoscritto.

Condizionatore: ecco quanto costa usarlo

I condizionatori di classe energetica alta, come quelli di classe A+++, sono progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico e, quindi, hanno un consumo inferiore rispetto ai modelli più vecchi o di fascia bassa. Ad esempio, un condizionatore di classe A+++ può consumare solo pochi centesimi di euro in trenta minuti di utilizzo, mentre un modello più vecchio o di fascia bassa può arrivare a consumare anche alcuni euro nello stesso lasso di tempo.

Il costo dell’energia varia a seconda del fornitore e del periodo dell’anno, ma in media si aggira attorno ai 0,3 centesimi all’ora. Pertanto, l’utilizzo di un condizionatore di classe energetica alta può comportare un risparmio significativo sulla bolletta energetica. In termini di consumo annuale, un condizionatore di classe A+++ può consumare circa 160 kWh all’anno, mentre un modello meno efficiente può arrivare a consumare fino a 430 kWh all’anno. Questo significa che, in media, l’utilizzo di un condizionatore di classe A+++ per trenta minuti può costare circa 15-20 centesimi di euro, mentre l’utilizzo quotidiano può costare circa 1,80 euro.

Sebbene l’acquisto di un condizionatore di classe energetica alta possa comportare un costo iniziale più elevato, si tratta di un investimento che può portare a un risparmio significativo nel lungo termine. Pertanto, è consigliabile considerare l’efficienza energetica come un fattore chiave nella scelta di un condizionatore.