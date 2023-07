ComfyAir, il condizionatore dall’installazione semplice e veloce

ComfyAir è un sistema di climatizzazione innovativo che punta a semplificare l’installazione e a ridurre al minimo peso e dimensioni. Questo condizionatore tutto-in-uno si distingue per la sua capacità di essere posizionato direttamente sul bordo inferiore della finestra, utilizzando spaziatori per coprire eventuali intercapedini. La sua caratteristica distintiva è l’assenza di un’unità esterna, poiché lo scambio di calore avviene direttamente dall’ambiente domestico all’aria aperta.

ComfyAir: i dettagli del prodotto

ComfyAir è progettato per essere facilmente installato: basta posizionare il dispositivo sulla finestra, aprire i pannelli posteriori per evitare aperture sui lati, collegarlo alla presa di corrente ed è subito operativo. Può essere utilizzato per rinfrescare o riscaldare l’ambiente, utilizzando il telecomando o i tasti sulla scocca. Il dispositivo può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, adattandosi a qualsiasi tipo di apertura nel muro.

Il sistema all-in-one di ComfyAir può soffiare aria fresca fino a 16 gradi e calda fino a 30 gradi, con due diverse velocità di ventilazione. Sono disponibili tre varianti di ComfyAir, che variano in base alla capacità di condizionamento: 3000, 6000 o 9000 Btu/h, adatte rispettivamente per stanze molto piccole, piccole-medie e stanze di dimensioni standard o piccoli soggiorni. Il consumo energetico varia dagli 880 watt del modello più piccolo ai 2637 watt del più grande.

A differenza dei condizionatori portatili con tubo, ComfyAir è molto più silenzioso, con un livello di rumore che non supera i 42 decibel, rendendolo adatto all’uso notturno. Attualmente, è possibile approfittare del periodo promozionale su Kickstarter per acquistare uno dei modelli a un prezzo scontato rispetto al costo al momento del lancio sul mercato: ComfyAir 3000 parte da circa 180 euro, il 6000 da 210 euro circa e il 9000 da 230 euro.

Insomma, ComfyAir rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei condizionatori, offrendo un’installazione semplificata, un design compatto e la possibilità di rinfrescare o riscaldare l’ambiente senza la necessità di un’unità esterna. Queste caratteristiche lo rendono una scelta interessante per chi cerca un sistema di climatizzazione efficiente e facile da installare.