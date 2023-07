Whatsapp, la più famosa applicazione di messagistica al mondo, sta producendo nuove funzionalità con una velocità sconcertante. L’ultima novità appena ideata sarà particolarmente utile a tutti. Essa infatti non riguarderà solo non solo gli utenti, ma i professionisti e le aziende.

Tale funzionalità non è però ancora attiva in tutto il mondo. Esiste tuttavia un trucco per poter accedere per primi ai vantaggi.

Di quale nuova funzionalità Whatsapp stiamo parlando?

Parliamo dei nuovissimi canali di WhatsApp, un nuovo strumento che offre agli amministratori la possibilità di inviare messaggi unidirezionali ad un vasto pubblico. Questi messaggi possono poi essere utilizzati per inviare informazioni, promuovere prodotti o servizi, fornire aggiornamenti aziendali o diffondere comunicazioni ufficiali. Gli amministratori possono inviare direttamente messaggi ai canali e gli utenti possono iscriversi, visualizzare, senza avere la possibilità di rispondere.

I canali offrono una serie di vantaggi:

Per le aziende , i canali sono un modo diretto e coinvolgente per raggiungere il proprio pubblico e possono ovviamente essere usati per pubblicizzare prodotti, offrire promozioni speciali, inviare aggiornamenti e creare una maggiore fidelizzazione.

Le organizzazioni governative possono utilizzare i canali per fornire informazioni ufficiali, comunicazioni sulle politiche e coinvolgere i cittadini nelle questioni pubbliche.

. Possono essere usati da editori, influencer o istituzioni educative per condividere contenuti di valore con il loro pubblico.

La possibilità di aprire canali era già presenti nei competitor più agguerriti di Whatsapp, come Telegram, tuttavia gli sviluppatori hanno avviato un lancio in Colombia e Singapore per testarne l’efficacia e raccogliere feedback. Da questo test sceglieranno poi come diffondere la funzione, seguendo le esigenze degli utenti, migliorandola man mano.