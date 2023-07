Un’offerta da meno di 6 euro pronta ad accogliere al proprio interno un numero impressionante di giga, questa è l’ultima trovata di WindTre, azienda sempre pronta ad agevolare l’avvicinamento da parte degli utenti al proprio mondo, mettendo sul piatto prezzi bassi e molto convenienti.

Come tutte le migliori operator attack, anche la suddetta presenta una limitazione importante, a tutti gli effetti può essere richiesta solamente da una specifica porzione di utenti, ovvero da coloro che al momento attuale dovessero decidere di richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, spostandosi verso WindTre, ma allo stesso tempo proveniendo da Iliad o un MVNO.

WindTre, le occasioni del mese di Luglio

Con WindTre gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio e cambiare operatore telefonico, grazie alla promozione che davvero tutti stavano aspettando. Il suo nome è Go 150 Top+, una soluzione che presenta un costo fisso di soli 5,99 euro al mese, per riuscire ugualmente ad accedere ad un bundle più unico che raro.

Nello specifico il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedere a minuti illimitati, in modo da chiamare qualsiasi numero in Italia, ben 200 SMS, da inviare a loro volta verso tutti, per finire anche con ben 150 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile. Secondo quanto annunciato da WindTre, la navigazione non raggiunge il 5G, ma si ferma al 4G+, con un download massimo di 130MB/s, un risultato comunque più che ottimo.