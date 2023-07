Quanti di voi dispongono di uno smartphone con connettività 5G e vorrebbero poter navigare gratuitamente alla massima velocità (a patto che risiedano in una zona coperta dal servizio)? scommettiamo moltissimi, di base però con Vodafone la connettività ad alta velocità risulta essere limitata, o meglio richiede il versamento di un contributo mensile aggiuntivo al prezzo dell’offerta attiva.

Tutto questo è da ritenersi valido per la maggior parte delle offerte disponibili nel periodo, anche la quotatissima Vodafone Special, una operator attack che nasconde al proprio interno un prezzo di soli 7,99 euro al mese (o 9,99 euro), per godere comunque di 150 giga di traffico dati, affiancati da minuti e SMS da poter utilizzare in maniera illimitata verso chiunque in Italia.

Vodafone, un regalo inatteso ma molto gradito

Nell’ultimo periodo diversi utenti si sono visti recapitare un messaggio molto importante: il 5G è gratis per i prossimi 12 mesi. Un piccolo/grande regalo da parte dell’operatore telefonico per fidelizzare ulteriormente la clientela, anche se al momento non sappiamo con quale criterio siano stati scelti determinati utenti piuttosto che altri.

La promozione consiste, ad ogni modo, nell’offrire libero accesso gratuito alla connessione in 5G per 12 rinnovi mensili, per poi disattivarsi automaticamente al termine del periodo indicato. L’utente non dovrà completare alcuna azione, la procedura è automatica e senza punti oscuri, in questo modo si ha la certezza di poter navigare alla massima velocità, testando così il servizio di Vodafone (solo con smartphone abilitati).