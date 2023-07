iPhone, il trucco per installare già iOS 17 in anteprima

Poco più di un mese fa è stato presentato il nuovo iOS 17, ultima versione del sistema operativo di Apple per gli iPhone compatibili.

Diversi utenti non sanno di poter già provare le nuove funzionalità che la piattaforma mette a disposizione, nonostante vada in vigore a partire dal prossimo mese di settembre. Basta solo iscriversi al programma beta di Apple, concesso a tutti gli iPhone che partono da una versione specifica, ovvero la 16.4 o successive.

iPhone, ecco come installare la prima beta pubblica di iOS 17 sugli smartphone compatibili

Tutti coloro che si ritrovano per la prima volta a voler provare il nuovo sistema operativo di Apple in anteprima, non dovranno fare altro che iscriversi al programma beta. Il tutto è molto semplice solo seguendo alcuni passaggi fondamentali, come quelli qui in basso:

Bisogna andare su https://beta.apple.com/ direttamente dal propria iPhone;

Effettuare l’iscrizione scegliendo il proprio ID Apple;

Dopo l’accettazione dei termini e delle condizioni, potrebbe essere necessario un po’ di tempo affinché l’iscrizione vada a buon fine.

Per controllare se avete accesso a iOS 17 Beta, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire le Impostazioni e andare su Generali; Scegliere “Aggiornamento software”. Nel caso in cui l’iscrizione dovesse essere andata a buon fine, si dovrebbe essere in grado di notare l’opzione Aggiornamenti Beta; Scegliere Aggiornamenti Beta e selezionare “iOS 17 Public Beta”.

Tornando poi al menu precedente, dovrebbe comparire sotto gli aggiornamenti disponibili, la nuova scheda per la beta di iOS 17. In questo modo sarà possibile aggiornare le proprie beta direttamente dalla pagina dedicata agli aggiornamenti del proprio iPhone.