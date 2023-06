iOS 17, addio per sempre ai parametri di tracciamento dagli URL

La prossima versione del sistema operativo di Apple, iOS 17, introdurrà una serie di nuove funzionalità, tra cui una che potrebbe avere un impatto significativo sulla privacy degli utenti. Secondo recenti indiscrezioni, insieme a iPadOS 17 e macOS Sonoma, includerà una funzione che rimuoverà automaticamente i parametri di tracciamento dagli URL durante la navigazione web in modalità privata.

iOS 17: come funziona?

Questa funzione, denominata “Advanced Tracking and Fingerprinting Protection”, funzionerà in Safari, il browser web di Apple, e in altre applicazioni come Messaggi e Mail. Quando Safari rileva un parametro di tracciamento in un URL, rimuoverà di conseguenza i componenti identificativi dell’URL, lasciando intatto il resto del link. Questo significa che il link continuerà a funzionare come previsto, ma senza rivelare informazioni identificabili sull’utente.

La funzione in questione sarà attivata di default durante la navigazione web in modalità privata, ma gli utenti potranno scegliere di attivarla anche per la navigazione normale. Per farlo, dovranno accedere alle impostazioni di Safari sul loro dispositivo e attivare l’opzione “Tutta la navigazione” sotto “Advanced Tracking and Fingerprinting Protection”.

Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti di Apple nella protezione della privacy degli utenti. Mentre i parametri di tracciamento sono spesso utilizzati per personalizzare la pubblicità online, possono anche essere utilizzati per raccogliere informazioni sugli utenti senza il loro consenso. Rimuovendo automaticamente questi parametri, Apple sta rendendo più difficile per gli inserzionisti e altri terzi monitorare l’attività online degli utenti.