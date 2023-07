1Mobile è un operatore telefonico piuttosto giovane, da poco inserito nel mercato italiano delle telecomunicazioni. Per questa ragione, non sono molte le persone che lo conoscono. Tuttavia, per liberarvi da qualsiasi dubbio a riguardo, vi forniamo alcune informazioni dettagliate.

1Mobile si appoggia alla rete Vodafone, uno degli operatori telefonici più importanti in Italia , che offre una copertura di rete pari al 99% su tutto il territorio nazionale;

, che offre una copertura di rete pari al su tutto il territorio nazionale; Velocità di navigazione di 60 Mbps;

Connessione in 4G;

Assistenza clienti e numero verde gratuito.

1Mobile: uno sguardo alle migliori offerte

Di seguito riportiamo le migliori offerte 1Mobile disponibili per il mese di Luglio 2023.

1. SPECIAL 180 SUMMER EDITION

Al costo di 8.99 euro al mese, la promo comprende:

Minuti illimitati;

80 SMS;

180 giga di Internet

2. SMART REWARD

Al costo di 5 euro per il primo mese di attivazione, poi 5.99 euro al mese.

Essa comprende:

Minuti illimitati;

40 SMS;

50 GB di Internet, cui verranno aggiunti altri 10 GB dal terzo mese di attivazione.

3. START XPLUS REWARD

Al costo di 4.99 euro per i primi tre mesi, dopodiché 4.49 euro al mese.

Essa comprende:

Minuti illimitati;

30 SMS;

20 giga di Internet, più altri 10 giga dal terzo mese di attivazione.

4. TOP 150 SUMMER EDITION

Al prezzo di 5 euro al mese per il primo mese, per poi passare a 7.99 euro al mese. Essa comprende:

Minuti illimitati;

50 sms;

150 giga di Internet

5. SUPER 80

Si tratta di una promozione disponibile solo per i clienti che intendono effettuare una portabilità di numero mobile. Il suo prezzo è di 5 euro per il primo mese, per poi passare a 6.99 euro al mese. E comprende:

Minuti illimitati;

80 sms;

80 giga di Internet;

Per tutte le altre offerte messe a disposizione da 1Mobile, potete andare sul sito ufficiale del gestore. Per quanto riguarda icosti di attivazione delle varie promozioni, esse possono variare a seconda del piano tariffario scelto.