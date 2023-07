La nuova offerta Vodafone deve essere subito attivata da tutti i consumatori, rappresenta la perfetta occasione per riuscire ad avere la meglio sulle dirette concorrenti, avendo libero accesso a nuovi giga di traffico dati al mese, ed anche tantissimi minuti da utilizzare a piacimento.

Richiedere la promo è davvero semplice, poiché risulta essere perfettamente accessibile in ogni negozio senza costi aggiuntivi di alcun tipo, la differenza risiede più che altro nella limitazione riguardante la provenienza; ricordiamo infatti che solo gli utenti in possesso di determinati requisiti potranno richiedere la promo, essendo disponibile per chi si trova in uscita da Iliad o da un MVNO (con portabilità obbligatoria).

Vodafone, le follie del mese con quest’offerta

L’offerta di Vodafone su cui tutti dovrebbero fare affidamento è chiaramente la Vodafone Silver, una soluzione davvero molto interessante che spinge il cliente a poter spendere una cifra variabile tra 7,99 e 9,99 euro (con piccole differenze che vediamo tra poco), riuscendo ugualmente a pagarla tramite il proprio credito residuo della SIM ricaricabile effettivamente collegata.

Il bundle messo a disposizione da Vodafone è a conti fatti una meraviglia assoluta, infatti il cliente potrà godere di 150 o di 200 giga di traffico dati al mese (navigazione in 4G+), passando anche per illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati a piacimento per contattare ogni numero di telefono in Italia. L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile solamente nei negozi fisici.