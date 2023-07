Al giorno d’oggi gli utenti cambiano il proprio smartphone davvero molto spesso. In questo, i vari operatori telefonici italiani vanno in soccorso degli utenti, permettendo di acquistare tanti dispositivi in piccole rate. In accoppiata all’acquisto di uno smartphone, gli utenti possono inoltre abbinare diverse offerte di rete mobile. Tra le più interessanti e convenienti, ci sono ad esempio quelle dell’operatore telefonico WindTre.

WindTre, l’operatore propone tante offerte wow da abbinare all’acquisto di uno smartphone

Con l’operatore telefonico WindTre tutti gli interessati ad acquistare un nuovo smartphone possono abbinare svariate offerte molto convenienti. Queste offerte includono sia minuti, sia SMS sia giga di traffico dati per navigare. Gli utenti potranno quindi acquistare un nuovo dispositivo in 24 oppure in 30 rate mensili.

Tra i brand trattati dall’operatore, ci sono ad esempio Apple, Samsung, Xiaomi e Oppo. Una delle offerte mobile più convenienti è WindTre Super 5G. Si tratta di un’offerta rivolta principalmente agli utenti under 30 e over 70. Nello specifico, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e ben 100 GB di traffico dati da utilizzare sia per navigare con connettività 4G sia per navigare con connettività 5G.

Oltre a questa, c’è anche disponibile all’attivazione per gli utenti l’offerta mobile denominata WindTre Start Summer 5G. In questo caso, sono sempre inclusi per tutti minuti di chiamate senza limiti e 100 GB in 4G e in 5G, mentre sono poi disponibili 200 SMS da inviare verso tutti. Il costo in questo caso è di 12,99 euro.