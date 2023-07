Soltanto qualche tempo fa avevamo parlato dell’arrivo di nuove rimodulazioni in casa WindTre, ma a quanto pare non è ancora finita. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico ha reso noto l’imminente arrivo di nuovi aumenti. Questi ultimi avranno un importo di 2 euro in più al mese e sembra che saranno coinvolte diverse offerte mobile.

WindTre, ci risiamo: arrivano ancora nuovi aumenti per questo mese

Luglio è appena iniziato eppure sta già riservando alcune brutte sorprese. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni è stato annunciato l’arrivo di nuove rimodulazioni da parte dell’operatore telefonico WindTre. Secondo quanto comunicato, questi aumenti saranno introdotti a breve, ovvero a partire dal 20 luglio 2023. Gli utenti coinvolti vedranno così aumentare il costo mensile della propria offerta mobile di ben 2 euro in più.

L’operatore sta però dando agli utenti alcune opportunità. Nello specifico, chi accetterà la rimodulazione riceverà in maniera automatica dai 30 GB a giga senza limiti e tutto questo senza richiederne l’attivazione. In alternativa, gli utenti potranno decidere di attivare un’offerta Plus.

In questo caso, gli utenti avranno lo stesso bundle e lo stesso costo mensile della propria offerta, ma riceveranno in aggiunta 1 GB di traffico dati e 50 SMS extra. In questo caso, però, sarà necessario richiedere l’attivazione rispondendo all’SMS inviato dall’operatore. Gli utenti potranno comunque decidere di cambiare operatore telefonico o potranno decidere di esercitare il proprio diritto di recesso senza alcun costo di disattivazione o costi di penalità. Per farlo, gli utenti dovranno effettuare apposita comunicazione entro 60 giorni dall’arrivo dell’SMS inviato dall’operatore.