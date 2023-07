Whatsapp è come un treno in corsa continua: si aggiorna costantemente per dare un’esperienza unica ai suoi utenti. Dopo, infatti, la possibilità di trasferire le chat tramite il codice QR, da uno smartphone ad un altro, e dopo i gruppi suggeriti, arrivano su Whatsapp nuove ed interessanti funzioni che di certo saranno apprezzate.

Da un paio di giorni gira infatti la notizia che la celebre app di messaggistica istantanea stia implementando i suggerimenti contestuali per gli adesivi e tantissime altre novità.

Come funzionano i suggerimenti per gli sticker di Whatsapp?

Nell’ultima beta di Whatsapp per Android (v2.23.14.16) e iOS (v23.14.0.70) è stata aggiunta una nuova funzione che per l’appunto mostra agli utenti un popup con degli adesivi direttamente sopra il campo di testo del messaggio. Che significa? Che verranno suggeriti quali sticker poter utilizzare contestualmente a quanto l’utente ha scritto nel testo.

Se volete sapere se tale funzione è abilitata per il vostro account, potete provare a fare il download del pacchetto di adesivi Cuppy dallo store integrato Whatsapp. A download avvenuto, successivamente sarà sufficiente digitare una delle emoji. A primo occhio può sembrare una novità banale, ma non lo è affatto. Insieme alla crescita del numero di adesivi installati, infatti, aumenta anche la difficoltà legata all’individuare uno specifico adesivo tra tutti quelli cui vi è disponibilità. Grazie a tale novità, riuscirete a trovare l’adesivo adeguato ad ogni contesto.

Le altre interessanti funzioni per gli utenti

Oltre alle novità riguardanti gli sticker, Whatsapp sta lavorando anche per produrre una barra di filtri che renderà le chat facilmente accessibili tramite delle categorie. Per cui oltre all’elenco predefinito preesistente, gli utenti potranno filtrare le proprie conversazioni dividendole in chat non lette, personali e aziendali.

Inoltre, è in lavorazione la possibilità di impostare dei timer specifici per messaggi che, a seconda delle proprie esigenze, potranno avere una durata di 24 ore, di 7 giorni o di 30 giorni. Quando il tempo impostato sarà trascorso, il messaggio verrà bloccato automaticamente.

Infine, Whatsapp darà ora l’opportunità di abbinare più facilmente nuovi dispositivi, sfruttando un sistema alternativo alla scansione del QR code attuale. Più precisamente viene aggiunta una nuova opzione per collegare gli smartphone tramite l’utilizzo del numero di telefono e di un codice.

Sembra gli sviluppatori di Whatsapp continuino a lavorare su nuovi modi per superare i propri competitor. L’obiettivo? Affermarsi come l’app di messaggistica più utilizzata in assoluto.